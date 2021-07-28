На ремонты школ Могилевской области в этом году выделено около Br8,5 млн

Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На текущие и капитальные ремонты учреждений общего среднего образования Могилевской области в этом году из бюджета выделено порядка Br8,5 млн. Еще около Br1 млн направлено на ремонт школ из доходов от внебюджетной деятельности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила управляющий Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования Анна Симановская.

"На текущие и капитальные ремонты учреждений общего среднего образования Могилевской области в этом году выделено Br8,5 млн. Еще около Br1 млн направлено на ремонт школ от доходов по внебюджетной деятельности. Часть денежных средств на обновление школ предоставляется в виде займов. За счет средств Международного банка реконструкции и развития идет обновление школ в агрогородках Овсянка Горецкого района и Лопатичи Славгородского района, СШ №2 Славгорода и школы №1 в Климовичах. Эти учреждения будут готовы уже к 1 сентября. Всего в области до 2025 года планируется обновить 33 учреждения", - отметила Анна Симановская.

Во многих школах региона идет текущий ремонт: приводят в порядок кровлю, фасады и пищеблоки. Так, в школе №2 Мстиславля ремонтируют кровлю, в СШ №2 Глуска - фасад и асфальтовое покрытие. Капитальный ремонт идет в школе №20 Бобруйска, в Туголицкой СШ Бобруйского района и гимназии в Осиповичах - там ремонтируют спортзал. К началу нового учебного года все школы будут оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Обновят к новому учебному году и автопарк некоторых учреждений: по программе ЧАЭС закуплено 5 автобусов, за счет средств бюджета еще 9 машин.

Как отметила Анна Симановская, комиссии по определению состояния дел и необходимых мероприятий по подготовке учреждений образования к новому учебному году начинают работать еще в мае. "В их состав входят представители разных государственных органов. До 1 июня комиссии посещают учебные заведения и составляют акты текущего состояния. На основании заключений разрабатываются планы ремонтных работ. Когда у детей заканчиваются занятия, школы обновляются, чтобы до 20 августа успеть получить сертификат готовности", - подчеркнула она.

На сегодняшний день в Могилевской области функционирует 335 учреждений общего среднего образования.-0-