В Брестской области для стобалльников организовали торжественный прием и экскурсии

Источник материала: БелТА

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 54 выпускника сдали централизованное тестирование на сто баллов. Для этих ребят сегодня организовали прием в облисполкоме и экскурсии, передает корреспондент БЕЛТА.

Лучше всего юноши и девушки знают биологию. На высший балл этот предмет сдали 14 человек. На втором месте в топ-списке - русский язык, следом идет физика, а за ней - белорусский язык. Большинство выпускников получили аттестаты о среднем образовании в Бресте, Барановичах и Пинске. Их сверстники из районов тоже показали достойные знания, среди них есть ребята, которые окончили сельские школы.

"Вы гордость нашей области. Теперь вы самостоятельно выбираете свое будущее: вуз, специальность. Стобалльный сертификат позволяет поступить в тот университет, в который мечтали. После завершения учебы хотел бы пригласить вас вернуться на свою родину и продолжить там свою трудовую деятельность", - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.





Юрий Шулейко

Губернатор тепло поздравил абитуриентов. Вручая им подарки, он интересовался выбором профессии. Оказалось, многие юноши и девушки мечтают связать свою жизнь с медициной. Среди них и выпускница школы №1 Березы Анна Голутво. У нее стобалльный сертификат по биологии. "Сложно не было, потому что мне нравится этот предмет. Два года готовилась к ЦТ и ожидала, что получу 100 баллов. Поступила в медицинский университет на фармацевтический факультет", - рассказала девушка. Выпускница этой же школы Евгения Чиж набрала сотню баллов по русскому языку. И для нее такой результат тоже был ожидаемым. "Если готовиться последовательно и не откладывать все на последний момент, то вполне реально получить такой высокий результат", - считает без пяти минут студентка. Она подала документы в БГЭУ на специальность "мировая экономика".

Павел Косьмин из Дрогичина усердно занимался физикой, и труды его окупились заветными ста баллами. "Готовился долго. Участвовал в районном этапе олимпиады по физике, но в 10-11 классах уделял больше времени подготовке к ЦТ, - объяснил свое решение юноша. - Подал документы в БГУИР. Выбрал специальность "информатика и технологии программирования", потому что хочу работать в IT-сфере. Мне нравится этим заниматься".





У Станислава Ротахина из Ивацевичей - два сертификата со стобалльными результатами: по белорусскому языку и обществоведению. "Еще 97 у меня по истории Беларуси и аттестат - 100. Поступаю на журфак, моя детская мечта, - рассказал о своих планах молодой человек. - Было сложно. Готовился по обществоведению и белорусскому самостоятельно, а по истории взял репетитора. Ожидал, что получу высокие баллы. Ездил на репетиционное тестирование, каждый раз был рост результатов".

После приема в Брестском облисполкоме для юношей и девушек организовали поездку в Брестскую крепость, экскурсию по Бресту и посещение Кобринского маслодельно-сыродельного завода.-0-

























Фото Вадима Якубёнка