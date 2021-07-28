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В хозяйства Могилевской области поступит 50 новых зерноуборочных комбайнов

28.07.2021 15:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В хозяйства Могилевской области до конца месяца поступит 50 новых зерноуборочных комбайнов отечественного производства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"В хозяйства Могилевской области до конца месяца поступит 50 новых зерноуборочных комбайнов отечественного производства. Это станет хорошим подспорьем в уборочной кампании", - рассказала Лилия Гулинская.

На сегодняшний день в Могилевской области урожай зерновых убран на площади порядка 95 тыс. га - это около 30% к плану. Намолочено около 295 тыс. т при средней урожайности 31,2 ц/га. "Темп уборочной в регионе задает Кировский район - здесь убрано уже более 45% площадей", - отметила начальник отдела растениеводства.

Уборка озимого рапса в регионе подходит к концу. Урожай убран на 93% площадей. Средняя урожайность составила 18,5 ц/га - этот показатель держится на уровне прошлого года. Всего намолочено 70,3 тыс. т маслосемян. "Мы планируем, что за несколько дней в области завершится уборка озимого рапса", - подчеркнула Лилия Гулинская.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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На сегодняшний день в Могилевской области урожай зерновых убран на площади порядка 95 тыс. га - это около 30% к плану. Намолочено около 295 тыс. т при средней урожайности...
 
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