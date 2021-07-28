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В Гродно вблизи переходов для безопасности пешеходов зауживают проезжую часть

28.07.2021 15:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовал очередной этап повышения безопасности пешеходов: в районе некоторых переходов проезжую часть зауживают. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ранее такие работы были выполнены во время реконструкции улицы Пролетарской рядом с СШ №5. Сейчас проезжая часть заужена в районе одного из переходов по улице Виленской.

"В настоящее время выполнены только разметочные работы и установлен дорожный знак. Со временем по контуру нанесенной разметки будет обустроен подвышенный островок безопасности, сделанный с использованием бордюрного камня и тротуарной плитки. Конечно, островок будет обозначен необходимыми дорожными знаками. Пока же дано время водителям привыкнуть к новой разметке и новым условиям движения", - отметили в ГАИ. Подчеркивается, что нововведение сделано в целях безопасности пешеходов. Чем меньше человек будет находиться на проезжей части - и в плане времени, и в плане расстояния, необходимого для пересечения дороги, тем безопаснее будет переход.

"Сейчас ведется мониторинг ситуации. Планируется, что похожие изменения в организации движения мы осуществим на улице Калиновского и на внутриквартальном проезде от улицы Пестрака до проспекта Купалы в районе пешеходных переходов и учреждений образования", - рассказали в ГАИ.

К слову, зауживание проезжей части в этом месте улицы Виленской позволит решить вопрос с еще одной проблемой. Зачастую именно по правой полосе наиболее ушлые водители объезжали затор в сторону центра, а затем вклинивались в него на перекрестке, нарушая правила и нервируя других участников движения.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранее такие работы были выполнены во время реконструкции улицы Пролетарской рядом с СШ №5. Сейчас проезжая часть заужена в районе одного из переходов по улице...
 
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