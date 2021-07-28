Источник материала: БелТА

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый в регионе студенческий медицинский отряд действует в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Бойцы профильного отряда лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета трудятся в городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Ответственных парней и девушек - будущих медицинских работников - объединили в отряд под названием "Импульс" имени Героя Советского Союза М.Г.Батракова.

Комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Юлия Грищенко рассказала, что ранее в регионе не действовали отряды такого профиля. В этом году областная организация БРСМ проработала возможность создания студенческого отряда со всеми медицинскими учреждениями. Эту идею поддержали в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома и первичной организации БРСМ ГомГМУ. "Медицинские отряды - это очень ответственный профиль, ведь речь идет о спасении жизни человека. Для этой работы нужны не просто ответственные ребята, но и с определенным уровнем знаний", - подчеркнула Юлия Грищенко.

Вместе с однокурсниками зачислена в отряд и будущий врач Анастасия Барсукова - студентка Гомельского медицинского университета. Девушка окончила первый курс, сдала сессию и воспользовалась возможностью получить больше практики летом. "Желание стать врачом появилось у меня еще в детстве. Потом расширялся круг интересов. Окончательный выбор из большого списка профессий был принят в старших классах. Считаю, что врач - необходимая и благородная профессия, но чтобы быть мастером в этом деле, требуется много времени и стараний. Всегда хотела помогать людям и в этой профессии могу проявиться. Это и замечательная возможность узнать что-то новое, усовершенствовать свои возможности. Вступление в отряд - важный шаг к становлению профессионализма", - рассказала девушка.

Анастасия работает в гинекологическом отделении городской клинической больницы скорой помощи. На этом этапе второкурсница выполняет обязанности санитара. "Занимаюсь уборкой, проветриваю палаты и другие помещения, ухаживаю за пациентами, а также выполняю разные мелкие поручения. Понимаю, что такая работа также нужна. Главная задача нашего отряда - помощь людям, которые в ней нуждаются. Это и пациенты, проходящие лечение в стационаре, и медицинский персонал, которому не помешает поддержка в период отпусков. Мне очень интересно получать знания в области медицины, открывать для себя новые возможности, увидеть своими глазами, как устроена работа в медицинском учреждении", - отметила студентка.

Ребята полноценно включились в работу отделений. Их также задействуют при обстоятельствах, которые требуют быстрых действий и решений.

Молодых коллег в отделениях встретили приветливо. "Весь медицинский персонал и врачи доброжелательные, вежливые. Мы понимаем, что в любой непонятной ситуации мы можем обратиться к ним за помощью и будем услышаны. Пациенты относятся к нам с уважением и пониманием", - сказала студентка.

Уже второкурсница Милена Рыжова также с удовольствием погрузилась в жизнь медучреждения. Стать частью этого мира девушка мечтала с 7 класса, когда осознанно определилась с будущей профессией. Она уверена: чтобы стать хорошим врачом, необходимо пройти большой путь, не брезговать никакой работой. Сейчас Милена выполняет обязанности санитарки в централизованном стерилизационном отделении. Помогает убирать, проветривать приемное и подготовительное помещения, комнаты для хранения стерильного инструментария и материалов. "Это очень значимая и трудоемкая работа", - сказала она.

По признанию девушки, не обошлось и без волнения, особенно в первые дни. Была боязнь допустить ошибку, сделать что-то не так. С каждым днем действия становились все увереннее.

По итогам трудового семестра будет принято решение о продолжении такой практики и дальнейшей судьбе медицинского профиля в студотрядовском движении.-0-











