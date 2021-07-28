РЕПОРТАЖ: От семечка до величественного бора - как в Полоцком лесхозе рождается лес

Источник материала: БелТА

Витебская область славится не только своими кристально чистыми многочисленными озерами, но и лесами: более 42% ее территории покрыты густыми борами. Растительных богатств края хватило бы примерно на 170 лет, даже если ежегодно вырубать по 1 тыс. га. Но и при таком резерве работники Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) заботятся о лесном царстве и ежегодно пополняют его новыми насаждениями. Корреспондент БЕЛТА побывала в пресс-туре в Полоцком лесхозе, где имеется постоянный питомник, в котором из маленького семечка выращивают лес - от "яслей" до "выпускного". Также сотрудники лесхоза рассказали, как окучивать насаждения специальной бороной, зачем вырубать столетние сосны и для чего вечнозеленые растения определяют в школьное отделение.





Лес - это не просто деревья, природа, дом для животных и место отдыха для уставших душой и телом людей, а закольцованный цикл самовоспроизводства, в котором важным компонентом является работа человека. И начинается выращивание леса, как бы это странно ни звучало, с высадки селекционных деревьев. Они как раз являются тем самым банком семян, которые после сбора, сушки и сортировки будут высаживаться в питомниках. В лесхозах Витебщины имеется около 160 га плантаций хвойных и лиственных пород.





За посадками на плантациях ухаживают и с весны до осени ведут на них борьбу с сорными растениями. Если раньше вручную пололи и удаляли ростки лиственных деревьев, которые убирают для предотвращения распространения заболеваний растений, то теперь для этих целей есть трактор. Во время нашего визита в Полоцкий лесхоз на одной из таких плантаций техника работала на обработке почвы вокруг элитных сосен. Смотрелись они очень необычно: невысокие, пушистые. Как пояснил главный лесничий области Александр Измайлович, им специально подрезают верхушки, чтобы хвойные лапки разрастались вширь, было больше шишек, а также для удобства сбора урожая. Зрелость сосны достигают примерно к 15 годам и дают более обильный урожай с определенной периодичностью - 3-4 года. А ели, например, через 5-6 лет. Конечно, это не значит, что в промежутках хвойные не плодоносят, просто, как и обычные фруктовые деревья, они тоже отдыхают и набираются соков и сил.





"Именно здесь собираем улучшенный посадочный материал в осенне-зимние месяцы. Уже за первое полугодие этого года собрали 1,3 т семян, из них 500 кг были улучшенного свойства. Постоянно следим за состоянием деревьев на лесосеменных плантациях, удаляем засохшие ветки или старые экземпляры, чтобы посадить на их место помоложе. В этом году в области заложили более 13 га новых плантаций сосны и ели. В прошлом году для создания новых лесов в питомниках вырастили свыше 47 млн штук стандартного посадочного материала не только хвойных, но и деревьев других пород из семян, которые собрали на лесосеменных плантациях области", - отметил Александр Измайлович.

В Полоцком постоянном питомнике - одном из 17, имеющихся в области, - за будущим лесом начинают ухаживать заботливые руки. Посадка, прополка, рыхление, полив, контроль за ростом и состоянием "здоровья" малышей. Здесь даже тонкоствольные березки растут в огромных теплицах. Пробовали выращивать излюбленное народом дерево и в открытом грунте, но оно оказалось капризным, поэтому пришлось высеивать семена под защищенным куполом. За год в теплице березки достигают нужной высоты и крепости, чтобы их можно было пересаживать в новые аллеи и парки.





Маленькие елочки, которым, судя по известной детской песне, холодно зимой, выращивают сначала в "яслях" - теплице, и называются они сеянцами. Когда они достигнут двухлетнего возраста, работники питомника пересаживают елки, и они приобретают статус саженца. Затем их высаживают на вырубки и в течение 7 лет лесные красавицы растут под бдительным присмотром работников лесничеств, чтобы затем стать полноценным лесом. Что касается сосен, то эта порода растет быстрее, поэтому ее переселяют в леса раньше еще сеянцами. "В Витебской области богатые продуктивные почвы, которые быстро зарастают сорняками и самосеянцами. Для того чтобы молодые хвойные насаждения не заглушили трава и побеги других деревьев, доводим саженцы до определенного стандарта", - рассказал Александр Измайлович. Он также добавил, что в последние годы жители области практически не вырубают елочки самовольно накануне Нового года: проще стало купить, да и штрафы за вред природе немаленькие.

За молодняком, который высаживают на специально подготовленных территориях - после рубок возрастных деревьев, - тоже постоянно присматривают. Междурядье молодых сосенок обрабатывают механическим способом. "Раньше сорняки удаляли вручную, а теперь для этого есть специальные дисковые бороны для трактора, которые дробят дерн между рядов хвойных насаждений. Пока в нашем лесхозе две такие бороны, до конца года приобретем еще 3 и в следующем году оснастим ими все свои 12 лесничеств", - подчеркнул главный лесничий Полоцкого лесхоза Алексей Кулинок.





Забота о лесе не заканчивается на высадке стройных рядов молодых хвойных и лиственных деревьев. Этим она только начинается. За борами, рощами и сосонниками нужен глаз да глаз. Когда они превращаются в непролазную чащу, а точнее, чтобы они таковыми не стали, работники лесхозов проводят прочистку. Мы как раз побывали в Гомельском лесничестве Полоцкого района, где проводились такие работы. "Здесь ведется рубка ухода за лесом, иными словами - прочистка. Это определенный вид рубки, который необходим после того, как лес достиг 10-летнего возраста. На этом участке главная порода - сосна. Мы формируем состав для получения полноценного здорового насаждения. При рубке убираем слабые и отстающие в росте деревья, сухостой, валежные деревья, примесь лиственных пород, которые смыкают свою крону и лишают сосну света. Лесники дисковым кусторезом "Штиль" и высоторезом, который может работать на высоте 3-4 м, удаляют ненужную растительность. Порубочные остатки остаются здесь же, мы их не убираем для того, чтобы они перегнивали и становились естественным удобрением, которое поспособствует лучшему росту сосен", - рассказал лесничий Гомельского лесничества Андрей Круменш.





Рядом с обрабатываемым участком находился уже ухоженный, где рубку прореживания провели месяцем ранее. Разница, признаться, значительная. Что-то из разряда: на право пойдешь - ягоду найдешь, налево пойдешь - штаны обдерешь. Подобные уходовые рубки лесники проводят регулярно. Словом, даже лесу нужны бьюти-процедуры, а устраивают их специалисты со знанием дела.





Та же цель, только в других масштабах, и у рубок главного пользования. Их проводят на участках с возрастными деревьями. В Вороничском лесничестве над вековыми соснами трудился харвестер, когда мы туда прибыли. "В определенном возрасте хвойные достигают своего максимального расцвета, и дальнейшее их выращивание нецелесообразно ни с точки зрения экологии, ни экономики, и тем более безопасности для человека. Дело в том, что стволы, достигая векового возраста, становятся подвержены гниению, поврежденные и больные деревья теряют свои технические свойства, а в непогоду могут неожиданным образом надломиться. Поэтому леса нужно вырубать спелыми. Оптимальный возраст, например, сосны - 80-100 лет", - разъяснил главный инженер Полоцкого лесхоза Евгений Белковский.

Он показал пень сосны, которой было чуть более ста лет. Сердцевина была темнее краев, что говорило о переспелости, а на пнях поменьше текстура и цвет оказались более равномерными. На вопрос журналистов, не останутся ли леса Витебщины без мачтовых сосен, главный лесничий области отметил, что даже при невосполнении лесного фонда имеющихся запасов возрастной древесины хватит на 170-180 лет. "В ведении ГПЛХО находятся свыше 1,7 тыс. га лесов. Лесистость области составляет более 42%, тогда как по республике - чуть больше 40%. Показатель объема заготовки древесины Витебским ГПЛХО равен в среднем 2,3 куб.м на гектар. По стране эта цифра выше - около 3,1 куб.м/га. А например, в соседних странах объем заготовки древесины превышает наш в 2-2,5 раза. За последние 5 лет максимально вырубали не более 3,6 млн куб.м древесины, тогда как средний ежегодный прирост лесов на Витебщине составил около 5 млн куб.м", - пояснил Александр Измайлович.





Что касается территорий для нового леса, то они появляются как раз после таких рубок. Участки очищают от веток, другой растительности, пней, обрабатывают почву, чтобы на следующий год здесь зазеленели юные саженцы. Через каких-то два-три поколения лесников они снова будут подниматься макушкой к облакам, ронять шишки и баловать белочек и птиц спелыми семенами.

При проведении таких рубок не теряется ни одного деревца и даже ветки. Как говорят работники ГПЛХО, в лесу ничего не пропадает зря. Рядом с участком вырубки дежурят не только лесовозы, но и дробильные комплексы. Что называется, не отходя от кассы, ветки, деревья нетоварного вида механическая клешня отправляет в дробилку, откуда щепа сразу поступает в кузов грузовика. Затем этот ценный ресурс отвозят в Полоцкое ЖКХ, где щепу используют в качестве топлива для котельной.





Конечный продукт лесопроизводства - древесина - через биржу реализуется на внутреннем рынке. Вот, казалось бы, и все дела, которыми могли бы заниматься лесхозы области, однако это лишь часть их ежедневных забот. Этим летом аномальная жара заставила поволноваться работников леса. За весенне-летний период на Витебщине произошло 15 пожаров, тогда как в прошлом году их было всего не больше пяти. Для эффективной охраны лесного фонда от разгула огненной стихии и локализации очагов возгорания на корню в лесхозах области организовано 30 пожарно-химических станций и 136 пунктов противопожарного инвентаря. При обнаружении дыма, который, как известно, без огня не бывает, на место сразу выезжают специалисты, чтобы оценить масштабы ЧП. Нередко пожарные бригады лесников справляются самостоятельно, тем более что у них имеются специальные ранцы для тушения пожара, позволяющие сбить пламя и не пустить его в большой лес.

Почти полностью лесное хозяйство просматривается через объективы камер видеонаблюдения. На подведомственной ГПЛХО территории установлено 99 систем видеонаблюдения, 7 из которых работают в автоматическом режиме. В поле зрения одной из таких камер попал наш журналистский десант. Как рассказали работники Полоцкого лесхоза, изображения с фотоловушек сразу поступают к ним на смартфон, так что видно, сколько человек вошло в лес и сколько вышло.





Сохранить лесной фонд важно не только от стихий, но и от людей. В большинстве случаев пожары в лесной зоне происходили из-за неосторожного обращения граждан с огнем. Но и это не вся беда, которую приносит в лес человек. Строительный и бытовой мусор, слив загрязненных вод, хищение древесины - эти и другие нарушения фиксируют камеры видеонаблюдения. Каждый из случаев наказуем, и найти виновных благодаря системе наблюдения "Лесной страж" не составляет труда, поэтому несознательным гражданам следует трижды подумать, стоит ли беспокоить лес. В прошлом году с помощью систем видеонаблюдения было выявлено 44 нарушения из 464, а в этом - 41 из 300.

Также в распоряжении Полоцкого лесхоза, как и всех других лесхозов области, есть квадрокоптеры. Эти летающие фото- и видеокамеры инспектируют леса при возникновении загорания или сигнале о заблудившихся грибниках. Так что техническая сторона вопроса поднята на высоту птичьего полета.





Вот такие будни у работников леса, которые и в зной, и в холод, как те витязи морские, обходят дозором свои территории и следят за сохранностью природных богатств, чтобы будущим поколениям было что передать в наследство. Они видят лес от рождения и до взросления, им он открывает свои недра и делится здоровым хвойным дыханием и накопленной живительной энергией.





Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото автора и предоставленные Витебским ГПЛХО,

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