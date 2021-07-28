Почти 18 тыс. первоклашек придут в школы Минской области в новом учебном году

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 18 тыс. первоклассников придут в школы Минской области в новом учебном году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"В учреждениях образования Минской области в новом учебном году будут обучаться порядка 163,6 тыс. учащихся. В сельских школах - 55,6 тыс. детей, а в городских - 108 тыс. Впервые школьный звонок прозвенит для 17 987 мальчиков и девочек из столичного региона, - рассказали в управлении. - В преддверии 1 сентября в учебные заведения также прибудут более 900 молодых педагогических работников, которым будет предоставлено первое рабочее место, поддержка опытных педагогов и профсоюзной организации".

Сейчас школы и детские сады столичного региона активно готовят к новому учебному году. На проведение их ремонта из бюджета области было выделено более Br17 млн. Перед началом нового учебного года в школы и детские сады региона поступит 246 единиц компьютерной техники, 918 единиц оборудования для предметных кабинетов, 1429 единиц игрового и надворного оборудования для учреждений дошкольного образования, 178 единиц электронных средств обучения, 25 компьютерных классов и 135 единиц оргтехники.

Как отметили в управлении, учреждения образования региона планируют полностью подготовить к новому учебному году уже к 20 августа.

Всего в Минской области более 1110 школ и детских садов. В текущем году в регионе также планируют ввести в эксплуатацию среднюю школу на 720 мест в Столбцах, детский сад на 230 мест в поселке Дружный Пуховичского района, а также среднюю школу на 720 мест и детский сад на 230 мест в поселке Колодищи-2 Минского района.-0-