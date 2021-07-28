РЕПОРТАЖ: День города на жатве, или Как мэр Бреста комбайнеров поздравлял

Источник материала: БелТА

Брест сегодня отмечает 77-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В череде праздничных событий случилось одно - незапланированное и, казалось бы, не имеющее прямого отношения к городским реалиям, но от этого вызвавшее еще больший интерес у падких до эксклюзива журналистов. И в условленное время по стерне свежесжатой ржи в СПК "Доропеевичи" Малоритского района в направлении мирно работающего комбайна уже пылил внушительный кортеж легковых автомобилей.





Интригу раскрыл председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, который в День города приехал лично поздравить семейный экипаж комбайнеров Сергея и Максима Бойко. Они первыми в Малоритском районе вплотную приблизились к намолоту в тысячу тонн зерна. Старший комбайнер Сергей Бойко - опытный механизатор, которому в хозяйстве доверяют самые сложные задачи. Его помощником на жатве вот уже четвертый год кряду выступает сын Максим - будущий инженер-механик, студент 3-го курса Брестского государственного технического университета. Собственно, два эти обстоятельства и объясняют желание мэра лично познакомиться с передовиками.





"Наверное, впервые в День освобождения Бреста мы поздравляем аграриев. Наш город шагнул во второе тысячелетие, а ваш экипаж уверенно идет к намолоту в тысячу тонн зерна. Это красивые и символичные цифры. Ваш добросовестный труд - залог продовольственной безопасности страны. Вы являетесь примером для подражания, надеждой и опорой нашего государства. Брест благодарен вам и в вашем лице - всем труженикам села области", - сказал Александр Рогачук.





Он вручил комбайнерам сувениры, выпущенные к 1000-летию Бреста: медаль, юбилейные монеты, книгу, майки и кепки с символикой города. Пожелал семейному экипажу высоких достижений на хлебной ниве.





Отец и сын были тронуты таким вниманием, но еще больше - появлением на поле популярной белорусской певицы и актрисы Александры Гайдук. Как оказалось, она приехала на праздник в город своей юности и не захотела остаться в стороне от такого незаурядного события. "Я каждый год встречаю этот день со своими земляками. День освобождения Бреста для меня - тоже большой праздник, потому что я выросла здесь, в семье военнослужащего. Думаю, что каждый из нас черпает эту живительную силу, энергию, вдохновение именно на родной земле. Очень важно, когда в жизни есть эти ценности - то, что мы бережем, что позволяет нам дружить, быть вместе, работать, радоваться успехам друг друга", - сказала певица.





Сценой для Александры Гайдук сегодня стали ступени высокопроизводительного отечественного комбайна "Палессе КЗС-1218". С оговоркой, что "это вообще какой-то невероятный эксперимент", она исполнила а капелла фрагмент белорусской народной песни "Купалінка". В награду ей были искренние аплодисменты небольшой, но благодарной аудитории зрителей.









Но, как говорится, делу - время, потехе - час. Гости не стали задерживать хлеборобов в их стремлении быстрее сесть за штурвал комбайна. "Почти до ста тонн в день намолачиваем, для наших песчаных земель это очень хороший результат. Урожай хороший - вон какая рожь прекрасная стоит. И погода, сухая и жаркая, благоприятствует уборке. Вот вчера дождик прошел, так сегодня позже вышли в поле, но зато немного отдохнули, поспали лишний час", - рассказал Сергей Бойко.





Максим продолжает семейную династию: как в свое время и его отец, он, можно сказать, вырос в механизаторской кабине. "Сейчас у меня производственная практика, как раз есть возможность поработать с отцом, заработать и подучиться. Работа с техникой, в том числе сложными машинами, дает колоссальный опыт, которого не получить на занятиях. Для моей профессии это очень важно", - отметил будущий инженер-механик.





СПК "Доропеевичи" - одно из самых малых сельхозпредприятий Малоритского района. При этом оно входит в тройку лидеров региона по производству молока, а его доля в общерайонном хлебном каравае составляет примерно 12%. Зерновые здесь уже убраны на 80% площадей. "Начали в этом году уборку на неделю раньше. Были хорошие погодные условия. Потерь практически нет. Сами видите, какое чистое поле. Думаю, что прошлогодний вал мы наберем, но из-за засухи потеряли немного на урожайности - на сегодня она около 39 ц/га", - рассказал председатель СПК Василий Юхимук.





В целом Малоритский район уже перешагнул экватор жатвы. Полностью убраны посевы озимого рапса при урожайности 20 ц/га, практически все комбайны перешли на зерновые. "В первую очередь акцент был сделан на культуры, которые могут осыпаться: ячмень, овес, рапс, сейчас вот - рожь, ну и останется тритикале. Думаю, до 6% будем добавлять ежедневно. Урожайность и вал должны быть не ниже прошлогоднего. Если ничего не помешает, дней за 10-12 уборочную страду завершим", - подытожил первый заместитель председателя Малоритского райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Вадим Головчик.





А на горизонте земледельческих забот уже урожай будущего года. Чтобы полноценно перейти на следующий этап работ, нужно завершить текущие. Пока аграриям не до отдыха. Тем приятнее будет потом ощутить весомый результат своего труда.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

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