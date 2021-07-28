ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Агрогородок Черея Чашникского района отпразднует свое 955-летие в формате open air

28.07.2021 20:07 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Один из самых древних населенных пунктов Чашникского района агрогородок Черея с размахом отпразднует 955-летие 7 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома Галина Авижа.

Празднества пройдут под открытым небом во второй половине дня. Стартует он с молебна в 16.00 и акции "За Беларусь!". Возле сельского дома культуры пройдут выступления самодеятельных коллективов района. Здесь состоится концерт духовной музыки и поэзии "Музыка с небес", а также праздничный концерт "Бацькоўскі край - сэрца любові маёй".

Также для семей Череи и гостей, которые прибудут на юбилей агрогородка со всего района, будет организован семейный конкурс "Береги, друг мой, семью - крепость главную твою". В соревнованиях мамы, папы, а также их сыновья и дочери смогут показать всю свою удаль, ловкость, смелость, креативность и, конечно, проявить чувство локтя и взаимопомощи.

Также желающие смогут совершить обзорную экскурсию "История земли черейской", где узнают, когда была основана деревушка на берегу живописного Черейского озера и что пережила она за более чем девять с половиной столетий. Например, то, что поселение возникло на пути, по которому в древности волоком перетаскивали корабли из озера в озеро. Или что в XV веке Черея перешла во владение шляхетского рода Сапегов: при одном из представителей этой династии, Льве Сапеге, был восстановлен Черейский монастырь. А в 1877 году здесь появился на свет поэт и дипломат Оскар Милош. Отсюда был родом и советский военачальник генерал Евгений Ивановский.

На протяжении всего праздника в агрогородке будут работать тематические и спортивные площадки, пленэр художников, беспроигрышные лотереи, аттракционы, объекты торговли. А завершатся гулянья праздничной дискотекой.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Празднества пройдут под открытым небом во второй половине дня. Стартует он с молебна в 16.00 и акции "За Беларусь!".
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Пуховичском районе на участке автодороги сегодня временно ограничат движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by