|
Дорожную разметку на 16 участках будут наносить сегодня ночью в Минске
28.07.2021 22:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разметку на 16 участках дорожного полотна будут наносить сегодня ночью в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 29 июля планируется нанесение дорожной разметки на 16 участках улично-дорожной сети столицы. Так, наносить разметку будут по улицам Брыля, Сапеги и Михайловская. Также работы пройдут на участке ул.Казинца от ул.Корженевского до ул.Кижеватова, улицах Космонавтов, Аэродромная и переулке Промышленный.
Дорожные работы затронут участок МКАД вблизи д. Зацень (34-35-й км), улицу Жилуновича, пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского, улицу Каролинская и развязку пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости.
Также разметку будут наносить на улицах Никифирова, Стариновская, пр.Победителей и пересечении ул.Я.Коласа с ул.Хмельницкого.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)