Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контролируют скорость на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч) и пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

Помимо этого, с 19.30 до 03.00 аппараты будут фиксировать скоростные нарушения на пр.Независимости, д.131, к.2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60, к.5 (60 км/ч), ул.Маяковского, 101 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-