КГК: созданная в Витебской области мелиоративная система изношена и требует восстановления

Источник материала: БелТА

29 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Созданная в Витебской области сеть мелиоративных систем в значительной степени изношена и требует восстановления. Только 5% мелиорированных земель имеют срок эксплуатации до 20 лет, а 39% - более 40 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

Проведенной в 2019 году инвентаризацией мелиоративных систем установлено, что площадь осушенных земель сельхозназначения в области составляла 509,6 тыс. га, из которых на 74 тыс. га требуется проведение ремонта и реконструкции. Ежегодный план работ по мелиоративным объектам составляется не исходя из потребности, а в пределах выделяемых средств, поэтому восстанавливаются объекты низкими темпами. За последние два года реконструкция мелиоративных систем проведена на площади 11 тыс. га, что составляет только 21% от потребности.

"При этом в регионе оптимизировали семь мелиоративных организаций (Браславский, Поставский, Оршанский, Шумилинский, Россонский, Сенненский и Ушачский районы), в результате чего осталось 17 специализированных предприятий. По причине невыполнения своевременных восстановительных работ мелиоративные системы выходят из строя, зарастают древесно-кустарниковой растительностью", - рассказали в КГК области. На начало этого года площадь осушенных земель сельхозназначения в области составляла 555,9 тыс. га, из которых заросло 30,5 тыс. га (5,5%).

Для восстановления потребительских качеств мелиоративных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот по госпрограмме "Аграрный бизнес" за счет средств республиканского бюджета на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование ремонта и реконструкции объектов мелиорации на 21 тыс. га. Комитет госконтроля Витебской области предложил облисполкому и райисполкомам принять меры для эффективного использования земель и недопущения их зарастания и заболачивания.-0-