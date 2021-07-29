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В Минске по итогам I полугодия 36 организаций просрочили выплату зарплаты

29.07.2021 09:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в I полугодии обеспечена положительная динамика роста средней зарплаты, но в 36 организациях есть факты просроченной задолженности. Об этом сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития столицы за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам работы за январь - июнь городом (всеми районными администрациями) обеспечено задание по росту уровня средней заработной платы. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Минска составила Br1981,7 (в том числе за июнь - Br2023,3) с темпом роста 115,0% (темп роста реальной заработной платы - 105,7%).

"Вместе с тем допущены случаи несвоевременной выплаты зарплаты. Анализ показал, что основная причина таких случаев - неудовлетворительное финансовое состояние организаций", - сказала Жанна Романович.

Просроченную задолженность по заработной плате, по данным главного статистического управления г.Минска на 1 июля, в 2021 году имели 36 организаций, которыми допущено 79 случаев ее несвоевременной выплаты. Наибольшее количество организаций, допустивших задолженность, во Фрунзенском районе - 9 организаций (28 случаев), Заводском - 5 организаций (14 случаев), Московском (10 случаев), Центральном (10 случаев) и Октябрьском (4 случая) - по 4 организации в каждом.

Вместе с тем в результате предпринятых мер на сегодняшний день задолженность остается у 10 организаций.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам работы за январь - июнь городом (всеми районными администрациями) обеспечено задание по росту уровня средней заработной платы. Номинальная начисленная...
 
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