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В сельхозорганизациях Минской области во время рейдов выявлено более 100 правонарушений

29.07.2021 10:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые инспекторы милиции выявили более 100 различных правонарушений в сельхозорганизациях Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"По результатам проверок, в первую очередь условий хранения товарно-материальных ценностей, руководителям предприятий агропромышленного комплекса внесено 240 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний", - сказали в УВД.

Как отмечается, имеют место факты совершения уголовно наказуемых деяний работниками сельхозпредприятий. Так, 23 июля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК в отношении трех работников СПК "АК Снов" Несвижского района, а также индивидуального предпринимателя. В ночное время с фермы они похитили более 1,3 т комбикорма на сумму Br1,185 тыс.

Правоохранители выявили 11 фактов хищений зерновых и овощей. Такой случай произошел 24 июля в деревне Майск Крупского района. Сторож местного сельскохозяйственного предприятия похитил 400 кг ячменя.

Кроме того, проблемным вопросом является употребление работниками алкогольных напитков на рабочем месте. "Только с 23 по 25 июля установлено 46 фактов нахождения работников сельхозорганизаций на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание уделяется выявлению фактов хищений и незаконного оборота окрашенного нефтяного топлива. Выявлено 6 таких противоправных деяний в Борисовском, Слуцком, Солигорском и Червенском районах.

Оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению противоправных деяний в сельскохозяйственных организациях Минской области продолжатся до полного окончания уборочной и заготовительной кампаний.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению противоправных деяний в сельскохозяйственных организациях Минской области продолжатся до полного...
 
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