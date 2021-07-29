Детский сад из экологически чистых материалов строят в Могилеве

Источник материала: БелТА

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детский сад из экологически чистых материалов строят в микрорайоне Спутник в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

"Новый детский сад рассчитан на 200 мест. Такой строительный проект совершенно новый для Могилева. Его возведение ведется за счет инвестора - словенской компании Riko. Часть работ выполнена за бюджетные средства: подготовительные работы, фундамент и подведение коммуникаций, - сказала Алла Галушко. - Могилев стал вторым городом, где словенский инвестор предложил построить детский садик - несколько лет назад подобный проект реализован в Минске".

По словам зампреда горисполкома, работа над согласованием проекта была достаточно долгой и скрупулезной. "Такой проект нетиповой. Изначально это должно было быть двухэтажное здание, однако пришли к выводу, что оно будет одноэтажным, что позволит соблюсти все нормы и требования. Здание проектировалось так, чтобы в нем не было межкомнатных перегородок. Здание каркасное, в его отделке используются экологически чистые материалы, много дерева, будут установлены панорамные окна, что сделает пространство более воздушным и открытым. Еще одна важная особенность проекта - многофункциональность каждого помещения. Территория у садика будет большая, и вся она будет максимально задействована в развитии детей. Так, например, игровая будет легко трансформироваться в спальную зону, когда это будет необходимо, а в зрительном зале ступеньки легко станут сиденьями и не только".

Место для строительства детского сада тоже выбрано неслучайно: микрорайон Спутник достаточно молодой и активно развивается. "Здесь продолжает строиться жилье. Много молодых и многодетных семей, поэтому важно, чтобы для них были созданы комфортные условия. Детский сад здесь станет третьим по счету. Уже сейчас, пока идет строительство, родители звонят и интересуются, когда он откроется и когда можно будет привести туда своих малышей. За строительством нового социального объекта пристально следят жители микрорайона, реализация проекта находится на особом контроле председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева", - подчеркнула Алла Галушко.

Открыть детский сад планируют в ноябре текущего года.

Всего в Могилеве функционируют 96 дошкольных учреждений образования, из которых 8 - дошкольные центры развития детей.-0-