Останки шести красноармейцев обнаружены в Слонимском районе

Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки шести бойцов и командиров Красной армии, погибших в первые дни войны, обнаружены в Слонимском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Военном комиссариате Слонимского и Зельвенского районов.

Обнаружили останки солдат в районе деревни Клепачи. На месте работают бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, а также представители поисковой общественности из Беларуси и России.

"Во время полевых поисковых работ подняты останки шести человек. Предположительно бойцов и командиров Красной армии, погибших при прорыве из окружения в конце июня 1941 года", - рассказали в военкомате.

На останках одного их погибших обнаружен медальон. К сожалению, вкладыш в медальон истлел и прочесть его невозможно. Также поисковики обнаружили сопутствующие предметы - фрагменты формы и обмундирования, ложку, зеркало, другие вещи, в том числе петличку медработника.

Поисковые работы на объекте продолжаются. Останки воинов будут торжественно перезахоронены на воинском захоронении.

В Слонимском районе в этом году планируется исследовать еще несколько подобных объектов.-0-