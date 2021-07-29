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Останки шести красноармейцев обнаружены в Слонимском районе

29.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки шести бойцов и командиров Красной армии, погибших в первые дни войны, обнаружены в Слонимском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Военном комиссариате Слонимского и Зельвенского районов.

Обнаружили останки солдат в районе деревни Клепачи. На месте работают бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, а также представители поисковой общественности из Беларуси и России.

"Во время полевых поисковых работ подняты останки шести человек. Предположительно бойцов и командиров Красной армии, погибших при прорыве из окружения в конце июня 1941 года", - рассказали в военкомате.

На останках одного их погибших обнаружен медальон. К сожалению, вкладыш в медальон истлел и прочесть его невозможно. Также поисковики обнаружили сопутствующие предметы - фрагменты формы и обмундирования, ложку, зеркало, другие вещи, в том числе петличку медработника.

Поисковые работы на объекте продолжаются. Останки воинов будут торжественно перезахоронены на воинском захоронении.

В Слонимском районе в этом году планируется исследовать еще несколько подобных объектов.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Обнаружили останки солдат в районе деревни Клепачи. На месте работают бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, а...
 
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