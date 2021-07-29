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Объем экспорта Минска быстро восстановился до предкризисного уровня - Наумович

29.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - мае показатели Минска во внешней торговле продемонстрировали рекордный рост. Об этом сообщил сегодня председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году физический объем экспорта быстро восстановился до предкризисного уровня, а в ряде случаев даже превысил его. При этом восстановление объемов импорта было гораздо более медленным и интенсивным, - отметил Владимир Наумович. - В январе - мае была обеспечена сбалансированность внешнеэкономической деятельности организаций столицы. Темп роста экспорта товаров и услуг превысил темп импорта - 139,5% и 115,2% соответственно. В результате улучшились показатели платежного баланса города: сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительное в размере $120,8 млн и улучшилось по сравнению с январем - маем 2020 года".

За январь - май 2021 года экспорт товаров организаций Минска (с нефтью) увеличился на 56,4% и составил $4338,6 млн. Торговля велась с 171 страной мира, экспортные поставки - в 130 стран. Основным рынком сбыта продукции организаций Минска является Россия, а также Украина и Нидерланды (удельный вес 21,1% и 17,6% соответственно).

Экспорт услуг составил $2450,2 млн с темпом роста 117%. Наибольший рост экспорта услуг отмечался по компьютерным, транспортным, а также прочим деловым услугам, совокупная доля которых в экспорте услуг города составила 88,4%. Внешняя торговля услугами осуществлялась с 207 странами мира, экспорт - в 206 стран.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития...
 
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