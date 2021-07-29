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Более 1 тыс. молодых специалистов пополнят медучреждения Минской области

29.07.2021 11:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. молодых специалистов придут работать в медучреждения Минской области в этом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

"Планируется, что в медучреждения Минской области в скором времени прибудет 1071 молодой специалист. Это 314 докторов и 315 врачей-интернов, а также 442 медицинских работника со средним специальным образованием, которые закончили медколледжи столичного региона", - рассказали в управлении.

Преимущественно в область прибудут доктора общей практики, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и акушеры-гинекологи.

Больше всего молодых специалистов придет на работу в Минскую центральную районную клиническую больницу (68 докторов, 50 врачей-интернов и 45 медработников среднего звена), в Борисовский район (33 доктора, 29 врачей-интернов и 53 медработника среднего звена) и Солигорскую центральную районную больницу (19 докторов, 19 врачей-интернов и 43 медработника среднего звена).

В Минской области насчитывается 5799 врачей и 15 440 медработников среднего звена. Укомплектованность врачебных должностей составляет 94,2% (коэффициент совместительства 1,42), а медицинского персонала со средним специальным медицинским образованием - 96,8% (коэффициент совместительства 1,17).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что в медучреждения Минской области в скором времени прибудет 1071 молодой специалист. Это 314 докторов и 315 врачей-интернов, а также 442 медицинских...
 
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