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Светлогорский ЦКК планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу

29.07.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Производство микрокрепированной мешочной крафт-бумаги освоят на Светлогорском ЦКК. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "Светлогорский ЦКК" Юрий Бердович, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу нового производства во время рабочей поездки на предприятие 14 февраля этого года.

Сегодня во время поездки в Гомельскую область, в частности на предприятие, с проектом ознакомился премьер-министр Роман Головченко.

Уже в августе начнется подготовка площадки под строительство цеха по производству бумаги мощностью 160 тыс.т в год. Ориентировочная стоимость проекта - 126 млн евро. Параллельно прорабатывается финансовая составляющая. Реализовать проект планируется при поддержке Банка развития.

Новая продукция будет экспортно ориентированной. Основной потребитель - европейские и азиатские партнеры.

Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса Беларуси, входит в состав концерна "Беллесбумпром". Доля государства в уставном фонде составляет 97,53%.

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29 июля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Производство микрокрепированной мешочной крафт-бумаги освоят на Светлогорском ЦКК. Об этом сообщил...
 
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