Гарантия надежности и долговечности

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29.07.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Так можно охарактеризовать качество продукции, которую выпускают на ОАО "Мекосан". Это предприятие, расположенное в Ивановском районе Брестчины, занимается производством специальных опрыскивателей сельскохозяйственных растений. Часть продукции уходит зарубежному потребителю, в том числе в страны Европейского союза. И с каждым годом этот показатель растет. Именно этот факт лучше всего говорит о качестве товара.
Путь к успеху
История ОАО "Мекосан" насчитывает более полувека. В 1967 году открылась небольшая ремонтно-механическая мастерская, спустя 17 лет на ее базе создали государственное предприятие "Ивановский завод санитарно-технических заготовок". Основное направление деятельности – изготовление разнообразных металлоконструкций. К своему нынешнему профилю ОАО "Мекосан" пришло только в 1992-м, когда специалисты освоили ремонт техники для аграриев и производство опрыскивателей сельскохозяйственных растений. Перед коллективом стояла по-настоящему сложная задача – приспособить образцы для работы в реальных климатических условиях. При этом опрыскиватели должны быть намного дешевле зарубежных аналогов. Задачу удалось выполнить с честью. С 1994 года предприятие в очередной раз реорганизовали и присвоили современное название.
Вот уже семь лет его возглавляет Павел Чешун. Руководитель молодой, однако благодаря ответственному подходу к делу и менеджерским способностям смог завоевать авторитет коллектива, вследствие чего организация продолжает динамично и качественно развиваться.
Павел Чешун
– Если говорить в целом, то специфика нашей работы сохранилась и по сей день, – рассказывает директор ОАО "Мекосан" Павел Чешун. – Предприятие производит опрыскиватели разных типов – прицепные, на колесных шасси, навесные, которые агрегатируются с тракторами класса 1,4 и 2.0. Также в нашем каталоге есть самоходные агрегаты. При этом потенциальные клиенты могут выбрать опрыскиватели в зависимости от объемов выполняемых работ и наличия техники, в сцепке с которой им предстоит работать. И, пожалуй, самый важный фактор, касающийся нашей продукции, заключается в том, что потребитель подбирает опрыскиватель исходя из своих финансовых возможностей.
Именно такой подход позволил ОАО "Мекосан" стать настоящим брендом в нашей стране, Российской Федерации и на других зарубежных рынках.
В целом самоходные и прицепные штанговые опрыскиватели – незаменимый помощник для аграриев. Они предназначены для химической защиты растений в полевых условиях. Прежде всего – от сорняков, вредителей и болезней путем обработки культур, в том числе возделываемых по интенсивной технологии.
– Опрыскиватели нашего производства позволяют с высокой точностью производить защиту сельскохозяйственных культур. Кроме этого, техника может осуществлять поверхностное внесение жидких минеральных удобрений и внекорневую подкормку. Агрегаты отличаются эффективностью. Опрыскивание происходит в короткие сроки, при этом минимизируя затраты, – поясняет Павел Чешун.
Ориентация на экспорт
За первое полугодие на ОАО "Мекосан" выпущено уже 60 опрыскивателей различной конфигурации – на 8 больше, чем за аналогичный период предыдущего. И это несмотря на проблемы, связанные с пандемией и введенными на ее фоне ограничениями. Немалый объем продукции идет на экспорт. Сейчас конъюнктура рынка такова, что основная часть поставок приходится на Литву. Несколько опрыскивателей поставлено в Российскую Федерацию.
– Это тот факт, который говорит о качестве нашей продукции. У зарубежного потребителя требования крайне высокие, и им необходимо строго соответствовать. Кроме прочего, экспортная составляющая позволяет нам крепко стоять на ногах и думать о дальнейшем развитии. Тем более что по соотношению цена/качество мы довольно конкурентоспособны, – говорит руководитель "Мекосана".
На европейский рынок, в частности литовский, предприятие вышло уже достаточно давно. В западных странах довольно высокие стандарты, прежде всего в аспекте обслуживания.
– Это важнее любых сертификатов и другой документации. Главное, чтобы на территории страны-экспортера присутствовал аккредитованный представитель производства. То есть человек, который занимается гарантийным и прочим сопровождением продукции, – подчеркивает руководитель.
Ежедневно над разработкой и изготовлением опрыскивателей и другой продукции кропотливо трудятся более 60 человек. Павел Чешун доволен: коллектив в ОАО "Мекосан" подобрался отличный.
– У нас настоящая команда опытных профессионалов, готовых выполнить любую поставленную задачу. Работники, занятые непосредственно на производстве, разделены на 4 бригады. Каждая отвечает за свой участок. Например, за проведение сварочных работ или сборку. На нашем предприятии сдельно-премиальная оплата труда. Это прямая мотивация для работника, что дает положительный результат, – отмечает директор ОАО "Мекосан".
Говоря о будущем предприятия, Павел Чешун отмечает: необходимо сохранить и развивать существующие рынки сбыта.
– Ведь именно от этого зависит наше благополучие в целом. Конечно, время сейчас непростое, однако это подстегивает работать эффективнее и лучше. Мы постоянно трудимся над усовершенствованием выпускаемой продукции, осваиваем ее новые виды и типы, применяя передовой опыт. Уверен, наш коллектив справится с любой задачей, – заключил руководитель предприятия.
Преимущества опрыскивателей ОАО "Мекосан"
Техника может работать со всеми типами пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве, в виде как растворов и эмульсий, так и с жидкими комплексными удобрениями.
Правильная регулировка опрыскивателя дает точную дозировку вносимой жидкости, а высокий технический уровень и гарантированное качество изготовления агрегата обеспечивают несомненный успех обработки при экономном расходе раствора.
Полная гидрофицированная конструкция раскрытия и поднятия штанг, которая легко управляется из кабины трактора.
Опрыскиватели комплектуются оборудованием ведущих фирм Италии, Германии, США и оснащаются компьютерной техникой, что позволяет удобно и быстро регулировать процессы обработки.
Александр НОВОХРОСТ
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Так можно охарактеризовать качество продукции, которую выпускают на ОАО "Мекосан". Это предприятие, расположенное в Ивановском районе Брестчины, занимается...
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