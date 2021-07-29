Инженерные системы жилфонда Минска на 80% готовы к осенне-зимнему периоду

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженерные системы жилфонда Минска готовы к осенне-зимнему периоду на 80%. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Вячеслав Батура во время пресс-конференции, которая прошла в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подведомственными организациями объединения разработаны и утверждены мероприятия по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Так, на обслуживании находится 6,4 тыс. жилых домов, где сейчас к сезону готовят инженерные системы. Во время проведения работ необходимо выполнить профремонт систем отопления, электроснабжения, опрессовку систем отопления и тепловых узлов, гидропромывку систем отопления и водоснабжения. Данные мероприятия по всему жилфонду на сегодняшний день выполнены на 80%", - рассказал Вячеслав Батура.

Заместитель гендиректора также рассказал, что организациями ЖКХ отремонтировано 203 водонагревателя в жилых домах из запланированных 207, восстановлена теплоизоляция трубопроводов в объеме 518 кубометров из 529.

Ремонт кровель проведен на 162 тыс. кв.м при плане 310 тыс. кв.м, восстановлено 1250 балконов от задания в 1353. Также организациями активно проводятся работы по замене теплообменников и системы регулирования тепловых узлов, реконструкции стыков стеновых панелей и водопроводных систем.

Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду организации ЖКХ получат только после выполнения всех необходимых мероприятий.-0-