Брестская область перевыполнила полугодовое задание по строительству жилья

Источник материала: БелТА

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за январь - июнь выполнено 56% годового задания по строительству жилья. Об этом сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом полугодии за счет всех источников финансирования в регионе введено в эксплуатацию 329,6 тыс. кв.м жилья. Для многодетных семей за шесть месяцев построено 1137 квартир при задании на год 1400 жилых помещений. Вместе с тем с нарушением графика ведется строительство домов в сельской местности, в частности - в Барановичском, Березовском, Жабинковском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Малоритском, Пинском и Пружанском районах. "Промежуточная задача по вводу жилья за 9 месяцев - не менее 70% - остается для всех горрайисполкомов", - отметил вице-губернатор.

Удельный вес жилья и инфраструктуры в объеме строительно-монтажных работ в области - один из самых высоких в республике и составляет 57% (в среднем по республике - 44%). В качестве резерва роста объемов СМР в регионе видят строительство так называемых задельных многоквартирных жилых домов, начать которое планировалось в четвертом квартале. "Для этого область дополнительно заявила Br87 млн кредитных ресурсов и Br24 млн на инфраструктуру к ним. Вопрос прорабатывается на уровне Совета Министров, окончательное решение ожидается по итогам работы за 9 месяцев", - уточнил Вадим Ольшевский.

Председатель облисполкома Юрий Шулейко обратил внимание на индивидуальное жилищное строительство в городе-спутнике Бреста. "Индивидуальное жилье - достаточно серьезное подспорье. На мой взгляд, одна из лучших площадок - это Жабинка. Потому что те участки, которые сейчас разрабатываются в 30-40 км в Брестском районе, гораздо дальше от областного центра. Я считаю, что эту работу в городе-спутнике надо активизировать", - сказал губернатор.

По словам председателя Жабинковского райисполкома Виталия Кулака, спрос на земельные участки под индивидуальное строительство, которые сейчас выставляются на аукцион, есть. Всего по генплану города-спутника под эти цели запланировано выделить до 300 участков. Этого явно недостаточно. Только в Жабинковском районе в очереди на получение участков 780 человек, в Бресте - 7 тыс.-0-