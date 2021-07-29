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Зарплата почти 46% работников Брестской области превышает Br1 тыс.

29.07.2021 16:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области выросла доля работников, заработная плата которых превышает Br1 тыс. Об этом сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в области почти 46% работающих получают зарплату свыше Br1 тыс. Год назад их было 37%. В Бресте такую зарплату получают более половины работающих (56%), в Столинском районе - 29%, Малоритском - 30%, Дрогичинском - 31%.

В целом по результатам первого полугодия заработная плата в регионе составила Br1149 и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8%. Все районы, кроме Лунинецкого, обеспечили задание по росту этого показателя. Положительные тенденции отмечаются также в сокращении уровня дифференциации в оплате труда: практически на 10 тыс. человек уменьшилась численность работающих с заработной платой ниже минимальной - с 7,1% до 3,3%. Больше всего работников с такой зарплатой в Дрогичинском, Столинском, Пинском и Малоритском районах.

"В конечном итоге заработная плата, ее формирование являются основным показателем. В принципе, это говорит о развитии и состоянии дел экономического комплекса в целом в районе - начиная от промышленности, заканчивая потребительской корзиной. Поэтому я прошу учесть это руководителей", - сказал председатель облисполкома Юрий Шулейко.

На заседании сегодня рассматривались итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета Брестской области за 1 полугодие.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сейчас в области почти 46% работающих получают зарплату свыше Br1 тыс. Год назад их было 37%.
 
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