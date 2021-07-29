Источник материала: БелТА

29 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сразу после "Славянского базара" предприятие "Витебский Зеленстрой" приступило к разработке новых эскизов цветников, чтобы в январе в теплицах предприятия посеять семена для будущих цветочных композиций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора по производству предприятия Валентина Шендюкова.

Нынешним летом областной центр усилиями работников "Витебского Зеленстроя" оставался в цвету. Главную фестивальную сцену - Летний амфитеатр - окружали новые цветочные композиции и топиарии. До сих пор к полюбившимся жителями и гостями города вечнозеленым композициям из искусственной "травы" выстраиваются очереди. "Наше предприятие, можно сказать, живет грядущим годом. Так, сразу после "Славянского базара" мы традиционно приступаем к разработке эскизов будущих цветочных клумб, композиций, придумываем что-то неповторимое, подбираем цветовые сочетания. Уже больше половины эскизов разработали. Конечно, секретов мы не раскроем, держим интригу вплоть до будущего сезона высадки цветов, чтобы удивить витебчан и гостей города, но постараемся, как обычно, привнести изюминку в цветущий облик города. В разнообразие уже имеющихся сортов добавим два-три новых, которые выберем по характеристикам. Они должны будут не только радовать глаз, но и хорошо переносить превратности погоды. Уже в январе начнем высеивать семена в теплицах предприятия. Традиционно город украсят около 1 млн цветов", - отметила Валентина Шендюкова.

В этом году буйство красок на клумбах было подвигом и самих растений, и работников предприятия, отвечающего за цветочное убранство Витебска. Аномальная жара не дала цветам в полной мере зацвести, а кое-где даже подрасти. Клумбы города и молодые саженцы, включая хвойные насаждения, каждую ночь поливали с помощью машин. Хотя для некоторых растений температура 30+ оказалась вполне комфортной. Например, гацании на проспекте Черняховского радовали глаз пестротой и неуемным цветением: разнообразная гамма оттенков этих жаростойких растений разукрасила оживленную улицу. Хорошо чувствовал себя под палящим солнцем и крупноголовый тагетес - пышные крупные бархатцы.

"За счет предприятия мы восполняли пробелы на клумбах и подсаживали цветы, где было нужно. В этом году происходил естественный отбор цветов. Жара, сухой воздух и отсутствие дождей показали, какие из сортов оказались наиболее жизнестойкими. Это, конечно, учтем и на будущее, ведь неизвестно, каким летом нас порадует 2022 год", - подчеркнула Валентина Шендюкова.-0-