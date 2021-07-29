ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предприятия Гомельской области увеличили экспорт товаров и услуг на 47,2%

29.07.2021 17:03 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области увеличили в январе-мае экспорт товаров и услуг на 47,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на заседании облисполкома по итогам социально-экономического развития региона в январе - июне 2021 года, которое проходит с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"За пять месяцев этого года экспорт товаров и услуг Гомельской области составил $2,3 млрд и увеличился на 47,2% к аналогичному периоду прошлого года", - констатировал Андрей Конюшко.

По экспорту товаров прирост составил 54% (плюс $758 млн). С положительной динамикой сработали предприятия всех форм собственности.

Говоря о диверсификации внешних рынков сбыта, Андрей Конюшко отметил, что предприятия региона с начала года работали над задачей не допускать снижения присутствия на традиционных рынках, одновременно увеличивая объемы экспорта в третьи страны. По итогам пяти месяцев доля стран Европейского союза в общем объеме экспорта товаров составила 38%, Евразийского экономического союза - 34%, на остальные страны пришлось 28% поставок.

В Китай экспортировано продукции на $44 млн с темпом роста 122%. Основные поставщики - Светлогорский ЦКК и предприятия молочной переработки.

"Задача на второе полугодие - обеспечить сохранение достигнутых темпов роста экспорта товаров: за счет участия в экспортно ориентированных мероприятиях, развития интернет-торговли, а также завершения аккредитации новых видов продукции и предприятий для поставок в Китай", - подчеркнул Андрей Конюшко. Речь идет о цельномолочной продукции Рогачевского МКК, мясной продукции Калинковичского и Жлобинского мясокомбинатов.

Объем экспорта услуг предприятий области в январе-мае составил $175 млн, или 93,7% к уровню прошлого года, отметил заместитель председателя облисполкома. По его словам, основным фактором, повлиявшим на снижение, стало уменьшение объемов услуг трубопроводного транспорта, его удельный вес порядка 40%. Рост по всем остальным основным видам услуг положительный.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По экспорту товаров прирост составил 54% (плюс $758 млн). С положительной динамикой сработали предприятия всех форм собственности.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Зарплата почти 46% работников Брестской области превышает Br1 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by