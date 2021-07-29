РЕПОРТАЖ: Безопасный каравай, или Как в аграрный час пик хлеборобов берегут

Источник материала: БелТА

Кукурузные горизонты, ржаные просторы - наделы хозяйств кажутся безграничными. Волнующимся морем выглядит клин зерновых. Но в горячую пору аграриям не до романтики полей, хотя и без этого не обходится. Зерноуборочная страда в самом разгаре - работы идут от рассвета до заката. Поэтому специалисты Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты - частые гости у аграриев. Причем инспектируют условия безопасности не только на базах, но и в поле. Корреспонденты БЕЛТА присоединились к мобильной группе Гомельского райисполкома.





Члены мобильной группы устремляются на объекты ОАО "Птицефабрика "Рассвет". В ее состав входят также представители филиала "Энергогазнадзор", районного отдела МЧС, Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии, областного наркологического диспансера, райисполкома. Каждый берет на контроль зону своей ответственности.





По пути специалисты обсуждают последние новости: ЧП на предприятиях, в местах отдыха. Уборочная страда - особая тема. Заходит разговор и о погоде, которая напрямую влияет на ход кампании.

Ночной ливень, который так ожидали в период созревания злаковых и овощей, изменил зерноуборочные планы на утро. Крейсеры полей остались на территории мехпарков.





Комбайны выстроены в ряд. Среди них и новички последних лет - ноу-хау машиностроения - на газомоторном топливе. Таких здесь четыре. Всего восемь комбайнов - и все на ходу, докладывает главный инженер Сергей Паруков. В каждой кабине - мини-офис.









Несмотря на происки небесной канцелярии, на мехпарке птицефабрики многолюдно. Комбайнеры и механизаторы на месте и при полной экипировке. На этот раз есть несколько часов на разговоры, как говорят, за жизнь. Ведь в эту пору редко удается сменить тему уборочной кампании. Неспроста предприятие - в лидерах по темпам уборки в районе.





Специалист областного наркодиспансера Ирина Бруховецкая предлагает комбайнерам и механизаторам пройти приборное освидетельствование. Процедура проходит под дружеские подшучивания.









Агрономы проводят мониторинг ситуации. Как только колос подсохнет, будет дана команда: "В поле!".













Главный инженер проводит группу в бокс для ремонта техники. Здесь поддерживается "здоровье" техники. Сергей Паруков цитирует положения по охране труда. "Очень неплохо! Правила прочитали, подкованы", - оценивает уровень начальник отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Людмила Василенко. Она детально и подробно останавливается на всех нюансах организации работы на базе и в поле.

















Еще один пункт в маршруте - зерносушильный комплекс "Грабовка". Здесь нас встречают ребята из студенческого отряда. Учащиеся Зябровской средней школы познают цену собственным деньгам. Они выполняют посильную им подсобную работу.









Проверка алкотестером. Дуть в трубочку школьникам приходится впервые в жизни. Легкое юношеское волнение длиною в вечность, хотя через пару секунд на приборе загорается зеленая лампочка. "Вообще-то ничего другого и быть не могло", - смеется старшеклассник, выдыхая.





Начальник отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Людмила Василенко подробно изучает журналы инструктажей. Дети должны заступать на смену подготовленными по полной программе. К тому же за несовершеннолетних - особенная ответственность.





Специальные халаты, инструменты, респираторы на случай работы в пыльных условиях - обмундированию и готовности отряда Людмила Василенко ставит "отлично" или по школьной шкале - крепкую десятку. Вопросов к подготовке ребят нет. На предприятии дают возможность юным помощникам проявить себя и одновременно заботятся об их безопасности.





Одиннадцатиклассница Ангелина Анищенко второе лето работает на птицефабрике. Вместе с одноклассниками девушка с пользой проводит время. Освоились на объектах. Их воспринимают как родных.





Как уточняют в областной организации БРСМ, в 2020 году в области было сформировано 74 сельскохозяйственных студенческих отряда, в которых трудились 976 человек. На данный момент уже формировали около 30 профильных отрядов, в составе которых более 300 помощников аграриям.





Серьезный разговор с водителями, задействованными на перевозке зерна. "Техосмотр пройден? Аптечка, огнетушитель в наличии? Помигайте мне, пожалуйста, стопами, поворотами. Почему в кабине окурки?" - Людмила Василенко озадачивает водителя.









"Чувствую себя двоечником, и не только потому, что в номере автомобиля все двойки", - отшучивается мужчина. Предъявляет документы и аптечку, выполняет просьбы.





Мини-экзамен по технике безопасности сдан с натяжкой - аптечка требует срочного хозяйского вмешательства и обновления.





По пути на следующую точку начальник отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда просит сделать внеплановую остановку. Мельком взглянув в окно, замечает откровенные нарушения на строительном объекте в агрогородке Терешковичи.













"Едем на "Гомельскую птичку", - так называют проверяющие ОАО "Гомельская птицефабрика". Мехпарк и зернокомплекс изучаются по той же схеме.









Помощник врача-гигиениста Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии Валерия Громыко изучает условия во всех помещениях, советует, на что обратить внимание.





К слову, на предприятии также с готовностью растят молодую смену. Второй год подряд принимают на работу молодежь. "В этом году увеличили набор - взяли 20 человек. Это ребята из школ и колледжей. Они работают с 8.00 до 12.20. Многие уже не первый раз к нам устраиваются. В прошлом году дети остались довольны, получив первую зарплату", - рассказывает начальник отдела охраны труда предприятия Юлия Климович.





Ремарку об отличном состоянии боксов для хранения транспорта и ремонтной зоны воспринимают с гордостью. "Это мы не знали о вашем приезде, не готовились специально", - отшучиваются работники.





Убеждающий профилактический прием - упоминание о происходивших ранее в стране несчастных случаях.









По итогам каждого выезда члены мобильной группы прописывают замечания по профилю. Заместитель председателя мобильной группы Гомельского райисполкома Наталья Панина говорит, что все они аккумулируются и рассылаются в качестве рекомендаций руководителям со сроками для устранения.





При выявлении повторных нарушений виновных привлекают к ответственности. Но это не самоцель, подчеркивает Людмила Василенко, главное, чтобы каравай-2021 был безопасным. Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты совместно с коллегами из других ведомств усиливают контроль за аграрным сектором. Ведь даже, на первый взгляд, мелочь может стоить кому-то жизни.





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