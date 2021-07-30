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Летняя областная спартакиада работников ЖКХ пройдет в Могилеве 6 августа

30.07.2021 08:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 6 августа пройдет летняя спартакиада для работников ЖКХ области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

Соревнования состоятся в 19-й раз. Ожидается, что в спартакиаде примут участие более 300 человек. В программе - мужской и женский волейбол, легкоатлетический кросс, мини-футбол (мужчины) и гиревой спорт. Основным местом проведения спортивного мероприятия станут площадки Могилевской областной СДЮШОР профсоюзов "Юность" по пр.Мира, 4.

"Одно из важнейших направлений работы профсоюзных организаций всех уровней - формирование здорового образа жизни, поддержка и развитие физической культуры и спорта среди трудящихся, - сказал Павел Жуйков. - Спортивная активность положительно сказывается как на здоровье сотрудников предприятий, так и на морально-психологическом микроклимате в наших коллективах. В конечном счете все это отражается на производительности труда и экономических показателях предприятия".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Соревнования состоятся в 19-й раз. Ожидается, что в спартакиаде примут участие более 300 человек. В программе - мужской и женский волейбол, легкоатлетический кросс,...
 
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