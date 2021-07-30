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КГК Витебской области выявил завышение стоимости работ в стройорганизациях

30.07.2021 08:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. КГК Витебской области выявил завышение стоимости работ в стройорганизациях и предложил меры по повышению эффективности работы всего комплекса региона, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В ведомстве считают, что в строительной отрасли области существует ряд проблем, затрудняющих развитие. КГК проверил четыре организации и выявил нарушения при распоряжении госимуществом, проведении закупок, в трудовом законодательстве и другие. Установлены и факты причинения вреда на более Br100 тыс., завышения стоимости выполненных работ на Br400 тыс. "При корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию моста через Западную Двину в Полоцке были необоснованно включены ранее выполненные виды и объемы работ, а также те, которые не подлежали выполнению. В результате устранения нарушений стоимость строительства была снижена на Br175 тыс.", - рассказали в КГК области.

Также после вмешательства госконтролеров в оборот вовлечены использованные при производстве работ конструкции временного моста, приобретенные за счет бюджета. Это позволило сэкономить на возведении объекта Br2,3 млн. До этого пригодные для повторного применения дорогостоящие металлоконструкции более полугода находились на временном хранении у подрядчика.

КГК Витебской области подчеркнул, что особое внимание нужно уделить резервам повышения эффективности работы стройкомплекса области, снизить затраты и повысить доходность организаций. Это можно обеспечить за счет приобретения материалов и оборудования у производителей напрямую без посредников. Также следует на этапе проектирования объектов исключить неэкономные решения, ужесточить контроль за правильностью формирования цен на материалы.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В ведомстве считают, что в строительной отрасли области существует ряд проблем, затрудняющих развитие. КГК проверил четыре организации и выявил нарушения при...
 
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