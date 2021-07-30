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В Лоевском и Петриковском районах из-за грозового фронта нарушалось электроснабжение
30.07.2021 10:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском и Петриковском районах из-за грозового фронта нарушалось электроснабжение, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
На территории Гомельской области прошел грозовой фронт с порывами ветра. В результате разгула стихии нарушалось электроснабжение потребителей 18 населенных пунктов и двух МТФ Лоевского и Петриковского районов.
По состоянию на 00.15 30 июля электроснабжение восстановлено.-0-
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На территории Гомельской области прошел грозовой фронт с порывами ветра. В результате разгула стихии нарушалось электроснабжение потребителей 18 населенных...
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