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В Лоевском и Петриковском районах из-за грозового фронта нарушалось электроснабжение

30.07.2021 10:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском и Петриковском районах из-за грозового фронта нарушалось электроснабжение, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

На территории Гомельской области прошел грозовой фронт с порывами ветра. В результате разгула стихии нарушалось электроснабжение потребителей 18 населенных пунктов и двух МТФ Лоевского и Петриковского районов.

По состоянию на 00.15 30 июля электроснабжение восстановлено.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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На территории Гомельской области прошел грозовой фронт с порывами ветра. В результате разгула стихии нарушалось электроснабжение потребителей 18 населенных...
 
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