﻿ Благотворительная акция "Соберем детей в школу" стартует в Витебске 1 августа. 21.by
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Благотворительная акция "Соберем детей в школу" стартует в Витебске 1 августа

30.07.2021 10:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске с 1 августа начнется благотворительная кампания "Соберем детей в школу" Белорусского общества Красного Креста (БОКК), сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городской организации БОКК Михаил Гусаченко.

Организаторы кампании призывают всех неравнодушных помочь семьям с низким уровнем дохода, в том числе детям, находящимся в социально опасном положении, ребятам с инвалидностью, детям из семей беженцев и другим. Жители областного центра, коллективы предприятий и организаций с 1 августа по 30 сентября смогут принести вещи, канцелярские товары и принадлежности к школе в офис Витебской городской организации БОКК по ул.Правды, 43 (территория средней школы № 28). Сделать доброе дело можно будет с 9.00 до 16.00, телефон для связи 8 (0212) 24-64-81. Помощь будет передана адресатам в преддверии и после начала учебного года.

БОКК и неравнодушные белорусы по всей стране в 2020 году помогли собрать к школе более 4,6 тыс. ребят.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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БОКК и неравнодушные белорусы по всей стране в 2020 году помогли собрать к школе более 4,6 тыс. ребят.
 
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