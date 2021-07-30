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Постоянная экспозиция обмундирования и военной техники открывается в Бресте

30.07.2021 11:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 1 августа начнет работу постоянно действующая выставка обмундирования и военной техники. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук.

"Узнаваемость города всегда растет, когда в нем происходят необычные, эксклюзивные мероприятия. Это отличная возможность для жителей и гостей города увидеть исторические образы разных лет. Уверен, здесь будет интересно и взрослым, и детям", - написал мэр.

Уникальная выставка "Воентех" разместилась на рынке "Лагуна" в заречном микрорайоне Ковалево. Под экспозицию выделен павильон площадью 200 кв.м. Недавно Брестский горисполком выдал официальное разрешение на работу постоянной экспозиции. Ее владельцы - бывшие пограничники отец и сын Николай и Алексей Тикуновы.

Формировать свою коллекцию они начали более 15 лет назад - в 2004 году. Всего в экспозиции представлено более 1 тыс. экспонатов, среди которых есть уникальные и раритетные. "Мы это делаем прежде всего для молодежи. Чтобы молодые люди понимали, какой ценой нам доставалась независимость. Человек, который не знает истории своей страны, не может быть патриотом", - сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА подполковник в отставке Николай Тикунов.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"Узнаваемость города всегда растет, когда в нем происходят необычные, эксклюзивные мероприятия. Это отличная возможность для жителей и гостей города увидеть...
 
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