Проект открытой регистратуры внедрят в поликлиниках Гродненской области

Источник материала: БелТА

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поликлиники Гродненской области в течение года планируется перевести на новую форму работы регистратуры. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытую регистратуру в рамках проекта "Заботливая поликлиника" первыми в регионе внедрили в детской поликлинике №1 Гродно. Сегодня новый формат представили участникам расширенного заседания коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Людмила Кеда подчеркнула, что такие регистратуры в течение года планируется организовать во всех поликлиниках области.

Сейчас регистратура в детской поликлинике №1 фактически разделена на три полностью независимых компонента - справочную, картохранилище и call-центр. В справочной администратор непосредственно общается с пациентом, не отрываясь на поиск карточек, телефонные звонки. При необходимости администратор справочной направляет электронный запрос в картохранилище. Карточку оттуда доставят на прием.

В call-центре создано четыре рабочих места, операторы здесь обеспечены стационарными телефонами с многоканальной связью, компьютером, а также возможностью общаться с пациентами в мессенджерах. Последнее особенно удобно при необходимости записаться на прием к специалисту: направление можно не нести в регистратуру, а, например, прислать его фото в мессенджер.

"Главное преимущество нововведения - улучшение маршрутизации. Зачастую людей волнует справочная информация. Посетитель уже в регистратуре получает максимум внимания, максимум необходимой информации, и ему нет нужды, например, идти за ней дальше, к врачу, к заведующим. Плюс в этом и для персонала: каждый сотрудник четко знает, за что он отвечает, а отсюда растет и качество обслуживания", - рассказал главный врач детской поликлиники №1 Гродно Евгений Онегин.

К слову, внедрение нового формата работы повлекло не только технические изменения. По словам главврача, перенастройку прошли и работники поликлиники, которых ориентировали на максимально открытое, дружеское общение с пациентами. К тематическим занятиям привлекали психологов. Сейчас поликлиника, рассчитанная на 420 посещений в смену, обслуживает в день 600-700 детей. При этом, отмечает главврач, в регистратуре пропали очереди.

"Мы видим, что стало меньше обращений граждан по поводу работы поликлиники, меньше негативных отзывов. Важно, что эта работа начата именно с детской поликлиники", - отметила Людмила Кеда. Она обратила внимание, что переход на новый формат работы не требует серьезных затрат, а больше зависит от правильной организации. Поэтому поликлиники области будут ориентировать на максимально быстрое внедрение таких открытых регистратур.

Людмила Кеда отметила, что сейчас в Гродненской области реализуется несколько проектов (в том числе и "Заботливая поликлиника"), направленных на улучшение качества и доступности медицинской помощи.-0-