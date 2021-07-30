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В Бресте по инициативе прокуратуры ликвидировали четыре учреждения

30.07.2021 13:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Прокуратуры Бреста ликвидировали четыре учреждения. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Администрации Московского и Ленинского районов Бреста приняли решения о ликвидации просветительского социально-информационного учреждения "Равенство и справедливость", культурно-просветительского учреждения "Брестский Оазис", культурно-просветительского учреждения "Европейская брама" и информационно-консалтингового учреждения "Агентство Пропус". По данным прокуратуры, их деятельность не отвечала указанным в уставах целям и предмету.

"От имени учреждения "Агентство Пропус" фактически готовились и реализовывались противоправные действия, в том числе массовые беспорядки, иные экстремистские проявления в отношении Беларуси, публиковались призывы к введению санкций и экономическому давлению на страну, другим шагам во вред национальной безопасности. "Брестский Оазис" проводил мероприятия во взаимодействии с ликвидированным информационно-консалтинговым агентством регионального развития "Дзедзич", а также гражданами, в отношении которых прокуратура города уже приняла меры реагирования. Они занимались деятельностью, которая вела к повышению напряженности в обществе, способствовала созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждала к агрессии", - сообщили в прокуратуре.

Подобные замечания прокуратура высказала и другим ликвидированным учреждениям.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры.
 
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