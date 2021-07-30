Плотность населения меньше, комфорта больше - как изменится столичный район Сухарево

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают поучаствовать в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Шаранговича - МКАД - ул. Мазурова - 218ЛРпр - ул. Горецкого (жилой район Сухарево). Объявление опубликовано на сайте администрации Фрунзенского района, сообщает БЕЛТА.

Заказчиком проекта выступает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчиком - УП "Минскградо".

Проектируемая территория площадью 345,1 га расположена в западном секторе срединной зоны города. Здесь предлагается реконструкция и трансформация зоны жилой многоквартирной застройки; формирование и развитие комфортного и благоустроенного жилого района. Внутриквартальные территории будут благоустроены, повышен уровень общественного обслуживания. Появятся две школы, детские сады, бассейн, поликлиника на 850 посещений в смену и детская поликлиника на 480 посещений в смену, магазины, заведения общепита, многофункциональный центр, новые аптеки, отделения банка и связи.

При этом плотность населения по проекту снизится. Предполагается построить дополнительно 540 квартир в многоэтажках. Но при этом в многоквартирной застройке и общежитиях, где сейчас проживают 75,2 тыс. человек, останется 70,5 тыс. То есть на одного человека в микрорайоне будет приходится не 22 кв.м, а 24 кв.м жилой площади.

Несколько вырастет площадь производственных помещений и много внимания будет отведено озеленению микрорайона.

Существующая улично-дорожная сеть будет реконструирована, появятся новые улицы, будет продолжена трамвайная линия.

Планируется развитие и реконструкция неэффективно используемых коммунально-обслуживающих территорий, оборудуют больше мест хранения автомобилей. Застроенные территории обеспечат всеми видами инженерных коммуникаций.

Общественное обсуждение проекта продлится с 16 августа по 9 сентября включительно. Выставка будет размещена по 30 августа в фойе первого этажа здания районной администрации (ул. Кальварийская, 39). А на ее сайте можно ознакомиться с презентацией материалов.

Замечания и предложения можно оставить в журнале регистрации в фойе здания администрации Фрунзенского района, направить организатору общественного обсуждения с соответствующей пометкой по 9 сентября включительно (почтовый адрес: 220073, г.Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 374-41-73, электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by).-0-