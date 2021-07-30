Отряд юных пчеловодов в Мстиславском районе собрал первый урожай меда

Источник материала: БелТА

30 июля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Профильный отряд юных пчеловодов в Мстиславском районе собрал первый урожай товарного цветочного меда. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующий Мстиславским учебно-методическим кабинетом Алеся Трубянкова.

"Отряд создан впервые и действует на базе ГУО "Подсолтовский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа", - отметила Алеся Трубянкова. - В нем задействованы учащиеся 9-10 классов, которые в течение учебного года осваивали программу профессиональной подготовки по специальности "пчеловод". Дети постигали азы этой отрасли сельского хозяйства, мастерили рамки для ульев и шили защитные костюмы пчеловодов. С наступлением лета юные пчеловоды в составе профильного отряда активно включились в работу по уходу за пчелиными семьями, формированию отводов и своевременной откачке меда".

Эксплуатация школьной пасеки позволила получить уже более 150 кг товарного цветочного меда. Свою первую продукцию учащиеся Подсолтовского УПК представят 7-8 августа на дегустации-продаже в Мстиславле во время проведения рыцарского фестиваля. Они оборудуют подворье пчеловодов с импровизированными ульями и другим красочным тематическим оформлением.

"Программа профессиональной подготовки пчеловодов рассчитана на 2 года, - уточнила заведующий учебно-методическим кабинетом. - По ее завершению учащихся ждут экзамены, присвоение соответствующего разряда и выдача подтверждающих документов о получении специальности".

К слову, в летний период работа профильных отрядов аграрной направленности организована на базе сельских учреждений общего среднего образования Мстиславского района впервые. Проектом "Агро-смена" охвачены семь учебных заведений по двум направлениям - пчеловодство и овощеводство. Программу профессиональной подготовки по специальности "овощевод" осваивают Мазоловский, Селецкий, Рязанцевский, Копачевский, Мишневский и Мушинский УПК. Всего в профильных отрядах трудятся около 70 детей.

На пришкольных и учебно-опытных участках учащиеся 8-10 классов выращивают ягодные кустарники, овощные и пряно-ароматические культуры. Ребята изучают технологию ведения сельскохозяйственного производства в условиях региона, а также изучают культуру землепользования и вовлекаются в исследовательскую деятельность.-0-