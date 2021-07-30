ФОТОФАКТ: Витебские десантники организовали праздник для горожан

Источник материала: БелТА

30 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в преддверии профессионального праздника провели на площади Победы грандиозное шоу. Здесь состоялся концерт, работали интерактивные зоны. На сцене выступил военный оркестр 103-й бригады, ансамбль "103 Регион", бойцы разведывательно-десантной роты с показательной программой. Интерактивные зоны включали в себя катание на БТР, "Каймане", квадроцикле. Желающие смогли преодолеть полосы препятствий (разрушенный мост, лабиринт, скалу), угоститься солдатской кашей, чаем, посмотреть выставку стрелкового оружия и военной техники.-0-





Фото Александра Хитрова















































































