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Пирожные с недопустимым консервантом обнаружили в продаже в Могилеве

30.07.2021 14:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пирожные с недопустимыми консервантами обнаружили в продаже в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Некачественные пирожные "Снежок" производства Российской Федерации были обнаружены во время проверки одного из ООО областного центра. Специалисты установили, что данное кондитерское изделие не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности.

"В состав кондитерской начинки "сгущенное молоко", использованной при производстве пирожного, входит заявленный изготовителем в маркировке консервант Е235, применение которого не допускается при ее изготовлении", - отметили в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Некачественные пирожные "Снежок" производства Российской Федерации были обнаружены во время проверки одного из ООО областного центра.
 
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