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Каждый человек должен сегодня думать, как защитить свое государство - Заяц
30.07.2021 15:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен сегодня думать, как защитить свое государство, находясь на том или ином посту. Об этом заявил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц
"Очень продуктивная встреча получилась сегодня с участием всей вертикали власти. Президент подвел итог нынешнего положения дел в Беларуси. Поставил конкретные задачи", - сказал Леонид Заяц.
По его словам, каждый человек должен сегодня думать, как защитить свое государство, находясь на том или ином посту. "Для вертикали власти - это мобилизация кадров, обеспечение текущих вопросов, дисциплина, чтобы ВВП имел динамику роста", - отметил председатель Могилевского облисполкома.
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"Очень продуктивная встреча получилась сегодня с участием всей вертикали власти. Президент подвел итог нынешнего положения дел в Беларуси. Поставил конкретные...
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