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В АПК Могилевской области с начала года выявлено 154 факта хищения имущества

30.07.2021 15:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. С начала года подразделениями Департамента охраны Могилевской области выявлено 154 факта хищения имущества в сфере АПК. Об этом БЕЛТА сообщил первый заместитель начальника Могилевского областного управления Департамента охраны подполковник милиции Андрей Бондарев.

"На территории Могилевской области сохранность материальных ценностей обеспечивается силами подразделений департамента более чем на 120 объектах, - отметил Андрей Бондарев. - В целях предупреждения правонарушений в сельскохозяйственной сфере с начала года в регионе проведено более 480 рейдовых мероприятий, в том числе совместно с сотрудниками территориальных органов внутренних дел. В результате выявлено 154 факта хищения имущества сельскохозяйственных организаций".

Так, при проведении рейдовых мероприятий 28 июля сотрудниками Глусского отделения охраны совместно с представителями РОВД при выходе с территории организации задержан неработающий местный житель, который похитил 50 кг муки. Также в Глусском районе 27 июля задержана местная жительница, которая похитила 30 кг пшеницы. Cоставлен административный протокол. В этот же день в Круглянском районе по месту жительства задержан мужчина, который похитил с предприятия 30 л дизельного топлива. Дело также закончилось административным протоколом.

"Наша задача - помочь руководителям сельхозпредприятий сохранить урожай и предостеречь граждан от совершения хищений имущества предприятий, за которые предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - заключил Андрей Бондарев.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Так, при проведении рейдовых мероприятий 28 июля сотрудниками Глусского отделения охраны совместно с представителями РОВД при выходе с территории организации...
 
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