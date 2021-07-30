В Минске в выходные будет закрыто движение транспорта по ул.Сторожевской

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в выходные будет полностью закрыто движение транспорта по ул.Сторожевской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтом тепловой сети в период с 00.00 31 июля по 19.00 1 августа будет полностью закрыто движение транспорта по ул.Сторожевской на участке от ул.Старовиленской до ул.Максима Богдановича", - уточнили в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-