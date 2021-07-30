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В Минске в выходные будет закрыто движение транспорта по ул.Сторожевской
30.07.2021 17:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в выходные будет полностью закрыто движение транспорта по ул.Сторожевской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ремонтом тепловой сети в период с 00.00 31 июля по 19.00 1 августа будет полностью закрыто движение транспорта по ул.Сторожевской на участке от ул.Старовиленской до ул.Максима Богдановича", - уточнили в ГАИ.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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