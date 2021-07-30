Тренинг по изготовлению сычужных сыров пройдет в Краснополье

Источник материала: БелТА

30 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Тренинг по изготовлению сычужных сыров пройдет 1 августа в Краснополье. Об этом БЕЛТА рассказала местный помощник проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости и самозанятости в сельских районах Могилевской области" по Краснопольскому району Наталья Андреенко.

Мероприятие станет частью местной инициативы "Региональный молочный куфэрак" и соберет около 20 сыроваров из Славгорода, Черикова и Краснополья. Участники тренинга ознакомятся с технологией изготовления сычужных сыров и видами заквасок, самостоятельно приготовят "Маасдам" и продегустируют получившийся продукт.

"Сыр "Маасдам" сегодня востребован как производителями, так и покупателями, - отметила Наталья Андреенко. - Поэтому во время проведения тренинга мы откроем секреты приготовления этого продукта. Формат мероприятия будет интересен как начинающим сыроварам, так и опытным организаторам сырного производства. Участники смогут почерпнуть для себя много полезных сведений и задать интересующие их вопросы. В перспективе - проведение еще трех тренингов по сыроварению".

Мероприятие состоится по адресу: ул. Советская, 19. Участие в тренинге бесплатное.-0-