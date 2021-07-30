Источник материала: БелТА

30 июля, Петриков /Корр. БЕЛТА/. Ключи от новых квартир 60 семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий" вручил генеральный директор Иван Головатый. Это уже пятый по счету дом для молодых семей, построенный в нынешнем году. А до конца 2021 года в Петрикове планируется ввести в эксплуатацию еще четыре 60-квартирных дома в новом микрорайоне.-0-

Фото Сергея Холодилина









На детской площадке





Мария Голуб с маленькой Доминикой









Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый во время поздравления новоселов









Вручение подарков













Станислав Прикота с супругой Юлией и сыном Матвеем





Новоселы Евгений Баранов с супругой Натальей









Генеральный директор подрядной строительной организации ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров во время выступления





Во время церемонии торжественного открытия нового жилого дома (слева направо) Генеральный директор подрядной строительной организации ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров, молодая семья Евгения и Натальи Барановой, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый





Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый – гость семьи новоселов Барановых



