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ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

30.07.2021 19:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Петриков /Корр. БЕЛТА/. Ключи от новых квартир 60 семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий" вручил генеральный директор Иван Головатый. Это уже пятый по счету дом для молодых семей, построенный в нынешнем году. А до конца 2021 года в Петрикове планируется ввести в эксплуатацию еще четыре 60-квартирных дома в новом микрорайоне.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
На детской площадке
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
Мария Голуб с маленькой Доминикой
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый во время поздравления новоселов
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый во время поздравления новоселов
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
Вручение подарков
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
Станислав Прикота с супругой Юлией и сыном Матвеем
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
Новоселы Евгений Баранов с супругой Натальей
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
Генеральный директор подрядной строительной организации ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров во время выступления
Генеральный директор подрядной строительной организации ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров во время выступления
Во время церемонии торжественного открытия нового жилого дома (слева направо) Генеральный директор подрядной строительной организации ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров, молодая семья Евгения и Натальи Барановой, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый
Во время церемонии торжественного открытия нового жилого дома (слева направо) Генеральный директор подрядной строительной организации ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров, молодая семья Евгения и Натальи Барановой, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый – гость семьи новоселов Барановых
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый – гость семьи новоселов Барановых
ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

 
 
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Это уже пятый по счету дом для молодых семей, построенный в нынешнем году.
 
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