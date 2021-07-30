В Гомельской области мошенники представляются работниками энергоснабжающей организации

Источник материала: БелТА

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области участились случаи мошенничества, сообщили БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".

Как подчеркнули на предприятии, в последнее время появились случаи обмана граждан людьми, которые представляются работниками РУП "Гомельэнерго" - представителями филиала "Энергосбыт". "Прикрываясь репутацией энергоснабжающей организации, они настойчиво предлагают гражданам свои услуги. В частности, речь идет о замерах напряжения в электрической сети, проверках правильности работы электросчетчика, замене автоматических выключателей. После осмотра они предлагают заключить договор на оказание платных услуг", - рассказали в РУП "Гомельэнерго". Энергетики призывают не поддаваться на уловки недобросовестных людей, а также представителей ИП и юридических лиц для исключения случаев обмана.

Энергетики рекомендуют гомельчанам быть бдительными и не допускать в дом посторонних. На предприятии акцентировали внимание: все без исключения сотрудники филиала "Энергосбыт" выезжают к потребителям электроэнергии в спецодежде и имеют при себе удостоверение. В документе указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, должность. Удостоверение скрепляется печатью организации, имеет свой номер и фотографию работника.

Кроме того, сотрудники филиала "Энергосбыт" не предлагают заключить договор на оказание услуг на месте. "Не позволяйте себя обманывать. Прежде чем что-либо подписывать, попросите предъявить удостоверение, внимательно прочитайте предлагаемые документы. Если необходимо, обращайтесь в правоохранительные органы", - порекомендовали в РУП "Гомельэнерго".-0-