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Творческий конкурс "Добрая дорога в сказку" запускает ГАИ Гомельской области

30.07.2021 21:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области объявляет старт творческого конкурса "Добрая дорога в сказку" по правилам дорожного движения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Юные участники дорожного движения смогут примерить амплуа писателя и сочинить собственную сказку. "Важно, чтобы в этом произведении четко отражалась тематика дорожной безопасности, правильного поведения на дороге и вблизи нее и в целом соблюдение всех требований правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей и велосипедистов", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

"Добрая дорога в сказку" продлится со 2 по 31 августа. Полет фантазии юных авторов организаторы конкурса не ограничивают. Единственное условие - сочинение не должно превышать двух страниц формата А4. Также необходимо обязательно указать контактные данные сказочников: фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон и учреждение образования.

Для участия в конкурсе необходимо до 31 августа 2021 года прислать работы по адресу: 246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 9 с пометкой "Для отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома - конкурс сказок" или на электронную почту областной ГАИ.

Творческий старт объявлен в рамках региональной структурной программы "Безопасность детей". Его цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды соблюдения ПДД подрастающим поколением.

Победители получат дипломы и подарки от областной Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Юные участники дорожного движения смогут примерить амплуа писателя и сочинить собственную сказку.
 
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