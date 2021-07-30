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ФОТОФАКТ: Редактор Свислочской газеты Елена Худик помогает отцу на уборке урожая
30.07.2021 21:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Редактор районного радио "Свислочь" редакции "Свіслацкай газеты" Елена Худик в период отпуска помогает отцу во время уборки урожая в районном унитарном сельскохозяйственном предприятии "Массоляны". Это не первый опыт работы помощником комбайнера, в прошлом году, еще будучи студенткой, Елена уже принимала участие в уборочной в РУСП.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Это не первый опыт работы помощником комбайнера, в прошлом году, еще будучи студенткой, Елена уже принимала участие в уборочной в РУСП.
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