Дорожную разметку сегодня нанесут на ул.Промышленной в Минске

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Промышленной сегодня будут наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этом участке дороги.-0-