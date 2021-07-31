|
Дорожную разметку сегодня нанесут на ул.Промышленной в Минске
31.07.2021 10:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Промышленной сегодня будут наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этом участке дороги.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этом участке дороги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)