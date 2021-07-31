Агрогородок Друцк Толочинского района отметит 1020-летие в древнем городище

Источник материала: БелТА

31 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Побывать в древнем княжестве и увидеть королеву, поесть ухи по старинному рецепту, слепить глиняную свистульку и сфотографироваться на память с князем и княгиней - в Друцком городище 1 августа отпразднуют 1020-летие нынешнего агрогородка Толочинского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Толочинского райисполкома Елена Валевич.

Богатая на исторические события, личности и традиции программа празднования значительной даты пройдет в атмосфере тех далеких времен, когда сегодняшний агрогородок был центром удельного княжества. Создать ее помогут театрализованные представления, традиционные игры и ремесла.

Праздник откроется в 16.00 пьесой "Каралева з Друцку", основанной на реальных исторических событиях. Позже главные герои постановки сойдут со сцены в народ, так что любой желающий сможет сделать памятное селфи с князем и княгиней в древней ладье под парусом.

Ансамбль старинной музыки "Друтичи" Толочинской детской школы искусств донесет до слушателей музыку, пережившую века: на народных инструментах музыканты исполнят исторические мотивы. Участники и гости праздника смогут сыграть в игры почти тысячелетней давности, а также побывать на мастер-классах традиционных местных ремесел. Каждый желающий сможет сшить для себя куклу-оберег, вылепить глиняную свистульку, сплести соломенную поделку или изделие из лозы, чтобы унести домой частичку древнего прикладного искусства. Также можно будет приобрести готовую сувенирную продукцию мастеров районного Дома ремесел.

На празднике будет развернута древняя полевая кухня: на колоде будут готовить традиционные друцкие уху и поливку. Рецепты этих блюд передавались из поколения в поколение, и теперь благодаря стараниям работников культуры Толочинщины жители района смогут отведать яств, которыми, пожалуй, не побрезговали бы и князья. Покажут хранители народного мастерства и представление батлейки.

Толочинский историко-краеведческий музей привезет на городище выставку древних артефактов, найденных здесь же во время археологических раскопок. Сотрудники учреждения культуры на планшетах продемонстрируют интерактивный сюжет о раскопках в городище, а также проведут познавательную экскурсию.

Самодеятельные артисты споют и станцуют для зрителей на концерте. Кроме того, в 18.00 в храме Пресвятой Богородицы в Друцке состоится молебен и концерт духовной музыки. Организаторы праздника приглашают желающих посетить мероприятие и ощутить себя причастными к древней белорусской истории.-0-