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ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе

31.07.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района 30-31 июля проходит X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021". В фестивале принимают участие любительские и профессиональные творческие коллективы из регионов Беларуси. Лучшие юмористы приехали, чтобы порадовать зрителей и жюри своими шутками. В программе фэста - работа арт-площадки и тематических подворий, спортивные забавы, розыгрыш лотереи. -0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе

ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
Во время открытия памятного камня в честь юбилейного фестиваля
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе

 
Теги: Гомель
 
 
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В фестивале принимают участие любительские и профессиональные творческие коллективы из регионов Беларуси. Лучшие юмористы приехали, чтобы порадовать зрителей и...
 
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