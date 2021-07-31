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31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района 30-31 июля проходит X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021". В фестивале принимают участие любительские и профессиональные творческие коллективы из регионов Беларуси. Лучшие юмористы приехали, чтобы порадовать зрителей и жюри своими шутками. В программе фэста - работа арт-площадки и тематических подворий, спортивные забавы, розыгрыш лотереи. -0-

Фото Сергея Холодилина









































Во время открытия памятного камня в честь юбилейного фестиваля



