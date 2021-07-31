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ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
31.07.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района 30-31 июля проходит X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021". В фестивале принимают участие любительские и профессиональные творческие коллективы из регионов Беларуси. Лучшие юмористы приехали, чтобы порадовать зрителей и жюри своими шутками. В программе фэста - работа арт-площадки и тематических подворий, спортивные забавы, розыгрыш лотереи. -0-
Фото Сергея Холодилина
Во время открытия памятного камня в честь юбилейного фестиваля
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В фестивале принимают участие любительские и профессиональные творческие коллективы из регионов Беларуси. Лучшие юмористы приехали, чтобы порадовать зрителей и...
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