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Спорт-челлендж, отрядные спевки и турпоход - молодежь Гомельской области отметит День студотрядов
31.07.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гомельской области присоединится к празднованию Дня белорусских студенческих отрядов, сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.
Белорусский республиканский союз молодежи отметит День белорусских студенческих отрядов 1 августа. В Гомельской области также запланирован ряд мероприятий в честь движения. В разных районах региона пройдут соревнования по футболу и волейболу, отрядные спевки, патриотические походы и много других активностей.
Центральное мероприятие стартует в 11.00 на стадионе ГГУ им. Ф.Скорины. Около 80 бойцов студенческих отрядов различных профилей пройдут 10 эстафет спартакиады "День отрядного единства".
В Жлобине на стадионе средней школы №13 более 70 бойцов примут участие в спортивном челлендже "Студотрядовская зарядка". Этот посыл ребята передадут студенческим отрядам региона.
В прямом и переносном смысле жаркие баталии ожидаются в Октябрьском районе. Студенческие отряды "Звезда" имени Героя Советского Союза Михаила Бухтуева и "Красный октябрь" имени Героя Советского Союза Тихона Бумажкова встретятся на площадке по пляжному волейболу.
Территориальный штаб студенческих отрядов Чечерской районной организации ОО "БРСМ" приглашает бойцов в пеший поход-экскурсию "День отрядного единства". В маршруте - знаковые места и исторические памятники архитектуры. Не обойдется и без отрядных спевок.
Студотрядовское движение в регионе востребовано и активно развивается. Анкеты желающих вступить в отряды уже заполнили более 5 тыс. человек. В настоящее время в студотрядах отработали около 1,5 тыс. человек, из них 900 несовершеннолетних. Гомельский обком БРСМ продолжает поиск рабочих мест и вовлекает молодежь в студотрядовское движение.-0-
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Белорусский республиканский союз молодежи отметит День белорусских студенческих отрядов 1 августа. В Гомельской области также запланирован ряд мероприятий в...
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