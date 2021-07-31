Светлогорск в честь 60-летия получил от области сертификат на Br250 тыс.

Источник материала: БелТА

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил главе Светлогорского района Дмитрию Алейникову сертификат на Br250 тыс. к 60-летию райцентра, передает корреспондент БЕЛТА.

Подарок от области имеет целевое направление - вскоре им смогут воспользоваться самые маленькие жители райцентра. Эти средства пойдут на обустройство спортивно-развлекательной детской площадки.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей искренне поздравил горожан с 60-летием со дня образования райцентра. "Современный Светлогорский район - уникальный край со своей историей, развитой производственной инфраструктурой и богатыми культурными традициями", - сказал он.

Местные жители с любовью называют город Светлым. Это один из самых молодых городов Беларуси. Вместе с тем история этой местности насчитывает многие столетия. Первые поселения на территории современного Светлогорска относятся еще к VI веку. В середине XVI века здесь образовался Шатилинский остров - поселок, который со временем расширялся и развивался в райцентр. Современное название город получил 29 июля 1961 года.

Отдельно Геннадий Соловей остановился на промышленном потенциале района, который составляют предприятия "СветлогорскХимволокно" и Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. "СветлогорскХимволокно" стал первым предприятием на постсоветском пространстве, которое получило международный экологический сертификат Eco-Tex. После завершения проекта по строительству завода беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК налажен выпуск абсолютно нового для Беларуси продукта - беленой и вискозной целлюлозы.

Светлогорская земля имеет богатое историческое и культурное наследие, полное удивительных легенд. "Из поколения в поколение передается предание о загадочном мертвом озере Синем, в котором не обнаружено никаких признаков жизни. Жива в памяти людей и легенда о таинственной дубраве рядом с деревней Хутор, которую местные жители называют святой, считая, что здесь можно избавиться от грехов. А у поселка Мольча находится старейшая в республике действующая мельница. На ее жерновах просматривается дата - 1848-й год", - напомнил необычные факты из истории района Геннадий Соловей.

В память о героях Великой Отечественной войны здесь установлен памятник "Скорбящий колокол" и памятник в честь операции "Багратион". В 2020 году на карте района появился народный мемориал невинным жертвам сожженной фашистами деревни Ола. Авторский коллектив этого проекта удостоен премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".

"Светлогорск - город нового времени с прекрасными перспективами и уверенностью в завтрашнем дне. С такими людьми, которые живут и работают в Светлогорском районе, будущее может быть только светлым. Пусть весной здесь распускаются прекрасные сады, пусть радуются люди, звучат песни и создаются семьи. Здоровья, счастья, яркого будущего, веселых праздников, талантливых детей, трудовых и творческих успехов во благо малой родины и родной Беларуси!" - пожелал председатель Гомельского облисполкома.

Светлогорск сегодня превратился в сплошную праздничную площадку. На день рождения любимого города прибыли уроженцы из разных уголков Беларуси. Всего в мероприятиях участвуют более 18 тыс. человек. Светлогорск продолжит отмечать юбилей до позднего вечера.-0-